"Diamo più Valore ai commercianti: 25mila acquisti con la nostra card"

I numeri dicono tutto del... valore dell’operazione: 3.063 utenti già registrati, 141 attività coinvolte tra negozi, società sportive, luoghi di interessi turistico, musei. Sono i numeri dell’operazione messa in piedi da Valore Romagna: una sorta di carta acquisti per avere sconti e promozionie (simile alla SMaC card sammarinese) e aiutare al contempo i negozi di Santarcangelo e di tutta la Valmarecchia. I soci promotori dell’iniziativa Simone Bertozzi, Marco Fratta e Basilio Martorana, hanno illustrato l’andamento del progetto – avviato 11 mesi fa – in due incontri, il primo mercoledì a Verucchio e l’altro ieri a Novafeltria. I dati dicono che l’operazione "funziona": 626.725 euro il volume di acquisti effettuati con la card Valore Romagna, 25.504 le operazioni eseguite. In pratica chi si iscrive a Valore Romagna (l’iscrizione è gratuita) riceve a ogni acquisto una sorta di cashback, da poter spendere nelle attività affiliate al circuito, da Santarcangelo a Casteldelci. "Vogliamo riportare le persone a fare acquisti nei negozi di vicinato – spiega Bertozzi – dando un’ alternativa locale al mercato dell’online e dei grandi centri commerciali". Rispetto alla SMaC card sammarinese sono diverse le novità, prima fra tutte la possibilità di usare la carta anche per eventi culturali. "L’obiettivo – dice Fratta (in foto) – è favorire le iniziative collettive e di paese, sfruttando la forza motrice dei tanti eventi organizzati nel nostro territorio". Attraverso la collaborazione con Welfare Group, Valore Romagna è anche al servizio delle imprese che, tramite la carta, vogliono erogare welfare o benefit ai lori dipendenti. Sport e beneficenza sono gli altri tasselli strategici del circuito: una percentuale generata dagli acquisti viene distributa alle società sportive che contribuiscono a diffondere il progetto. E a fine anno i possessori della card potranno indicare a quali associazioni benefiche destinare un’altra quota. "Questo produrrà un meccanismo virtuoso – concludono i tre soci – Più acquisti sul territorio, più vantaggi per tutti e aiuti allo sport e al sociale".

m.c.