"Diamo soluzioni ai problemi dei sammarinesi"

"Al lavoro per dare alla Repubblica di San Marino nuove energie di sviluppo economico, coesione sociale e protagonismo internazionale". Con l’assemblea degli aderenti Noi sammarinesi, Movimento ideali socialisti e la componente socialista riformista hanno ufficialmente avviato il percorso verso il primo congresso di Alleanza Riformista. "Che porterà – dicono in coro – alla costituzione di una organizzazione politica unitaria aperta a tutte le forze e le energie liberali, socialiste e riformiste che si riconoscano nei valori storici, civili e sociali della Repubblica di San Marino". Un’assemblea, quella di ieri, molto partecipata che ha registrato la presenza di più di cento persone tra aderenti e sostenitori. Molti gli argomenti trattati dai numerosi interventi, attualità politica, prospettiva, "ma soprattutto – riferiscono – temi di attualità che quotidianamente i nostri cittadini ci portano all’attenzione e il rapporto tra politica e cittadinanza". Temi che sono stati la base per la elaborazione del documento politico-programmatico.

L’assemblea ha approvato il regolamento statutario, che prevede una struttura organizzativa con un Ufficio di presidenza coordinato da Gian Nicola Berti e Rossano Fabbri con il mandato di proporre il gruppo dirigente che accompagnerà Alleanza Riformista verso il primo congresso nei primi mesi del prossimo anno.

Approvato anche il nuovo simbolo. L’assemblea ha discusso e approvato il documento politico-programmatico, che definisce i punti su cui Alleanza Riformista intende impegnare i suoi sforzi e le sue attività. "Impegni e obiettivi che dovranno segnare un cambio radicale di prospettiva non solo incidendo nell’agenda politico-istituzionale del Paese, ma anche e soprattutto per dare risposte adeguate, ed efficaci alle tante problematiche che i cittadini sammarinesi si trovano ad affrontare ormai quotidianamente". I rappresentanti istituzionali che hanno aderito al progetto politico di Alleanza Riformista si impegnano "a sostenere il programma di governo in questa fase finale della legislatura nel pieno rispetto degli accordi scaturiti dopo la formazione del governo e di promuovere un costante coordinamento con gli alleati di maggioranza per dare la massima attuazione agli impegni presi".