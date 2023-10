"Diamo voce al mondo di Alda Merini"

Con il Canto degli esclusi domani sera (inizio alle 21) si alza il sipario sulla nuova stagione del teatro Astra di Bellaria. Protagonista dell’omaggio ad Alda Merini è Alessio Boni, sul palco insieme a Marcello Prayer. Con l’esibizione all’Astra Boni si concede così una breve pausa dal set della miniserie su Leopardi, che andrà in onda nel 2024.

Perché Canto degli esclusi?

"La frase è della Merini. Lo spettacolo è dedicato a lei, che era così attenta agli esclusi, agli ultimi. Ha vissuto una vita fuori dal comune, è stata rinchiusa in manicomio per tanti anni prima della Legge Basaglia, disse di aver subito 46 elettroschock. Un dolore lei poi ha convertito in versi amorosi per la gioia di vivere".

Quarantasei è un numero che ricorre nello spettacolo.

"Sì, abbiamo scelto 46 poesie. Ma non per sottolineare il dolore o per presentare un’Alda Merini dolorante e tragica. Durante lo spettacolo io e Prayer a tratti ci eclissiamo lasciando soltanto la voce della poetessa. Concertiamo la sua poesia, entrando nei suoi versi geniali, crudi, ironici, cercando di farli suonare".

Questo spettacolo ormai è diventato un classico.

"Va avanti dal 2012. Ed è sorprendente che dopo 11 sia sempre più richiesto. Quest’estate abbiamo fatto 20 tappe. Il Canto degli esclusi è nato quando ci avevano chiesto di portare qualcosa in scena per i terremotati di Mirandola. La Merini era assetata di vita, abbiamo pensato di proporre questo spettacolo".

Come si presenta la scena?

"Il palco è ’nudo’. Niente orpelli, solo due leggie e un paio di sgabelli con le luci puntate su noi, vestiti di nero. Io e Marcello costruiamo una partitura ritmica a due voci che si fondono in una sola dando risalto alle parole, di grande intensità emotiva. Ogni quattro, cinque poesie si risente la voce di Alda".

In queste settimane lei è impegnato sul set del film su Giacomo Leopardi: ci anticipa qualcosa? "Stiamo giranto gli internti a Mantova, tra Palazzo Ducale, Palazzo D’Arco e in altri luoghi. La prossima settimana andremo a Recanati per gli esterni. La regia del film in due puntate per la Rai è di Sergio Rubini, e io interpreto suo padre, il conte Monaldo Leopardi".

Una piccola pausa per tornare a teatro a Bellaria. Che rapporto ha con la Riviera?

"La Riviera per me è sempre stata magica. Ricordo le nottate in discoteca e in spiaggia. A 14 anni venire in Riviera significa entrare nel paese dei balocchi... È un po’ come per la prima Vespa, non la scordi mai".

Nives Concolino