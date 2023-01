Dibattito pubblico sul parco eolico al largo della costa

Incontro sul progetto eolico offshore a Riccione. L’appuntamento è per mercoledì alle 19 al Pascucci di viale Ceccarini. A illustrare quanto si profila al largo delle coste sarà Sauro Pari, direttore della Fondazione Cetacea di Riccione. La serata, introdotta da Stefania Sinicropi, si concluderà con un dibattito aperto al pubblico. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. In primo piano l’impatto ambientale con le conseguenze sull’ecosistema marino, soprattutto su specie protette come tartarughe e delfini, ma anche sull’avifauna (uccelli migratori) per via delle pale in movimento. Poi le differenze sulle due proposte finora avanzate. "Siamo in una delle province più energivore d’Italia _ sottolinea Pari _, quindi produrre energia pulita, eolica nel nostro Paese è nostro estremo interesse, sia per motivi di costi che per la possibilità sempre più labile di averla".