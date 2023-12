Ecco i redditi dichiarati dagli assessori: Maresi batte tutti con oltre mezzo milione

Rimini, 16 dicembre 2023 – Nessuno ha guadagnato quanto lui, nel 2022. Con un reddito dichiarato 575.262 euro Moreno Maresi , assessore allo sport e avvocato, si ’laurea’ nuovo Paperone di Palazzo Garampi.

Batte (ampiamente) il sindaco e gli altri assessori, e i consiglieri comunali. Maresi nel 2021 dichiarò 391mila euro, quasi 200mila in meno. La differenza da un anno all’altro? Nel 2021 Maresi fu costretto al lungo stop per il ricovero per Covid in ospedale.

L’assessore allo sport Moreno Maresi

Restando alla giunta, crescono anche gli stipendi del sindaco e degli altri assessori, per effetto dell’adeguamento delle indennità previsto per legge. Jamil Sadegholvaad nel 2022 ha dichiarato un reddito di 97.453 euro. Oltre allo stipendio da primo cittadino, è socio del negozio di famiglia che vende tappeti.

Reddito di 73.058 euro per la vicesindaca Chiara Bellini . Più elevato quello dell’assessore all’ambiente Anna Montini , che è anche docente universitaria: 77.841 euro. Venendo agli altri assessori: Juri Magrini dichiara 58.945 euro, Roberta Frisoni 58.743, Kristian Gianfreda 62.796 (è anche il titolare della casa cinematografica Coffee time film), Mattia Morolli 59.357, Francesco Bragagni 58.446, infine Francesca Mattei 58.446.

Tra i consiglieri comunali, il più ricco resta Nicola Marcello . Il consigliere e segretario di Fd’I, che è medico (e ufficiale dell’Aeronautica), dichiara 422.067 euro. Restando a Fd’I, 60.362 euro per il capogruppo Gioenzo Renzi , 41mila e spiccioli per Carlo Rufo Spina , mentre Ada Di Campi , la ex poliziotta ferita dalla Uno bianca, è esentata dalla presentazione del reddito. Nel Pd la più ricca resta Manuela Guaitoli , commercialista, con 105.693 euro. Il più ’povero’ di tutto il consiglio, è ancora Edoardo Carminucci , studente: dichiara 4.081 euro. Per Marco Tonti di Rimini coraggiosa reddito di 38.130 euro. Restando alla maggioranza, il più ricco del gruppo Rimini Rinata è Marco Zamagni (66.669 euro).

Dichiara 7.358 euro Luca Pasini di Rimini futura, gestore di un ristorante nonché socio della Zipa dell’ex consigliere di Fd’i Filippo Zilli. Nella Lega è Luca De Sio quello coil reddito più alto: 65.241. Solo 16.288 euro per un altro leghista, l’ex sindaco di Bellaria Enzo Ceccarelli . Per Gloria Lisi , consigliera di minoranza ed ex vice sindaca, reddito di 29.994 euro. Per completare il quadro ecco le dichiarazioni degli altri consiglieri: Matteo Angelini (3V) 33.960 euro, Annamaria Barilari (Pd) 32.321, Andrea Bellucci (Rimini rinata) 31.988, Luca Cancellieri (Pd) 48.292, Giovanni Casadei (Pd) 50.995, Giulia Corazzi (Pd, presidente del consiglio comunale) 58.446, Daniela De Leonardis (Rimini rinata) 48.659, Barbara Di Natale (Pd) 40.651, Michele Lari (Rimini rinata) 25.248, Loreno Marchei (Lega) 34.014, Elisa Marchioni (Pd) 31.363, Ilaria Messori (Rimini rinata) 32.267, Stefano Murano Brunori (gruppo Lisi) 36.510, Giuseppe Neri (Pd) 13.236, Andrea Pari (Lega) 18.233, Matteo Petrucci (Pd) 31.741, Samuele Ramberti (Rimini rinata) 38.451, Serena Soldati (Rimini rinata) 26.744, Carlo Rufo Spina (Fd’I) 41.076, Giuliano Zamagni (Pd) 44.093, infine Matteo Zoccarato (della Lega) 35.688.