"Diciamo sì alle pale per sviluppare le energie rinnovabili"

Si presume, anzi si spera, che nessuno metta in dubbio l’emergenza climatica e parallelamente la crisi energetica che influenza i dati macroeconomici italiani, ivi compresi quelli di famiglie e imprese. Fatta questa premessa, Cgil Rimini ha ritenuto di esprimere il proprio favore all’impianto eolico offshore a partire da alcuni dati di fondo, e lo ha fatto nell’ambito di una riflessione più complessiva confluita nel suo Piano del lavoro. Cgil Rimini crede che ogni territorio, ma anche noi tutte e tutti, abbiamo la responsabilità di dare un contributo nella direzione di contrastare la crisi climatica e di sostenere lo sviluppo e l’utilizzo di energie rinnovabili.

Abbiamo letto recentemente sulle pagine de “il Resto del Carlino” che il presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi ha definito il progetto eolico offshore "all’avanguardia"; una posizione favorevole - quella degli industriali - espressa con nettezza da anni. Bene, in un panorama dove non sempre gli obbiettivi strategici tra lavoro e impresa riescono a marciare di pari passo. Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 (PNIEC) nella sua ultima versione relativa all’obbiettivo 2030 risale a luglio 2024. Esso impone di sviluppare, entro il 2030: energia da Fonti Energia Rinnovabile (FER) nei consumi finali lordi al 39,4% (nel 2017 il dato rilevato era 18,3% e nel 2022 era al 19%); energia da Fonti Energia Rinnovabile nei consumi finali lordi nei trasporti al 34% (nel 2017 il dato rilevato era al 5,5% e nel 2022 era al 8%); energia da Fonti Energia Rinnovabile nei consumi finali lordi per raffrescamento e riscaldamento al 36% (nel 2017 il dato rilevato era al 20% e nel 2022 era al 21%); energia da Fonti Energia Rinnovabile nei consumi finali del settore elettrico al 63% (gli obiettivi nel 2017 erano al 34% e il dato rilevato nel 2022 era del 37%).

E’ legittimo chiedersi quale ruolo il mondo dell’industria turistica voglia interpretare in questo scenario? Noi pensiamo di sì. Accogliamo sempre con favore i commenti - quelli espliciti - alle nostre posizioni.

Francesca Lilla Parco

Segretaria generale Cgil Rimini