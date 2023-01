"Diciamo stop all’impianto eolico, uno sfregio alla Valmarecchia"

Non esitano a definirlo "un ecomostro" che rischia di danneggiare l’alta Valmarecchia e i suoi famosi paesaggi ritratti da Piero Della Francesca e altri grandi artisti. È stata presentata - pochi giorni fa - agli uffici della Regione Toscana la richiesta di autorizzazione per un impianto di 7 pale eoliche alte 180 metri nel vicino comune di Badia Tedalda, al confine con la Valmarecchia. "Il progetto si chiamerà Badia del vento. Se autorizzato, sarà un ecomostro che deturperà lo storico Montefeltro, che ospita scorci riconosciuti tra i più suggestivi dell’Appennino", attaccano Antonella Caroli, la presidente nazionale di Italia nostra, e Massimo Bottini (nella foto), architetto e responsabile dell’associazione per la Valmarecchia.

Il nuovo impianto eolico dovrebbe sorgere lungo il crinale che da Poggio Val d’Abeto si dirama sul monte Loggio, verso Monte Faggiola. "Se il progetto venisse approvato dalla Regione Toscana – continuano Caroli e Bottini – l’impiano vedrebbe l’installazione di 7 turbine alte 180 metri, come un grattacielo di circa 60 piani, con rotori da 136 metri di diametro, inseriti su mozzo alto 112 che supererebbero ampiamente i 1.200 metri sopra il livello del mare. Tutto questo nonostante le norme previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio". Le pale eoliche in questo modo "altererebbero il paeseggio, l’impianto sarebbe nettamente visibile da Casteldelci, Pennabilli e Sant’Agata Feltria". Non solo: "L’ecomostro andrebbe a impattare negativamente su tutto il territorio, danneggiandone gli aspetti naturalistici oltre che paesaggistici, limitando fortemente ogni prospettiva di sviluppo e valorizzazione territoriale". Secondo Italia nostra, "il territorio sarebbe gravemente sfregiato, per non parlare dell’inquinamento acustico, dei pericoli per la fauna l’abbattimento di alberi , i rischi idrogeologici". Conclude l’associazione: "Questo patrimonio deve essere tutelato e non può essere devastato da opere così invasive. Confidiamo che la Regione Toscana tenga in considerazione gli impatti estremamente negativi su paesaggio e turismo e che voti contro il progetto".