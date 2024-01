Diciassette chili di droga nascosti in casa

Già fuori dall’appartamento, a causa dell’odore penetrante che proveniva dall’interno, gli agenti della polizia di Stato sapevano cosa avrebbero trovato. I loro sospetti si sono rivelati fondati quando, entrati nella camera da letto dell’abitazione, hanno rinvenuto un enorme quantitativo di marijuana lasciata ad essiccare. Altri due scatoloni pieni zeppi di ‘erba’ erano invece custoditi nel bagno. Complessivamente sono stati 17 e mezzo i chili di cannabis sequestrati dai poliziotti della squadra mobile di Rimini, guidata dal vice questore aggiunto Dario Virgili, e dai colleghi della squadra mobile di Forlì, che hanno messo a segno un’operazione congiunta contro lo spaccio di droga nel Riminese.

Il blitz è scattato a San Giovanni in Marignano, dove nel tardo pomeriggio di mercoledì gli agenti hanno arrestato due albanesi di 40 e 33 anni, che si trovano ora in carcere ai ‘Casetti’, in attesa di comparire questa mattina davanti al gip del tribunale di Rimini per l’udienza di convalida. Già da un po’ di tempo gli investigatori avevano incominciato a tenere d’occhio i due sospettati, ipotizzando che potessero essere al centro di un vasto giro di droga a cavallo delle due province. Uno di loro, il più anziano, lavora come muratore, ma gli inquirenti avevano il forte dubbio che avesse deciso di arrotondare grazie alla marijuana. L’altro ieri i poliziotti hanno così deciso di pedinarli e di aspettare un loro passo falso. Li hanno intercettati mentre camminavano a piedi in strada, li hanno fermati e perquisiti.

Con loro avevano soltanto delle modifiche quantità di stupefacente, ma è estendendo il controllo all’appartamento del 40enne che gli agenti riminesi e forlivesi hanno fatto il colpo grosso. In camera da letto c’erano chili di marijuana stesi ad essiccare sul letto sotto il getto di aria calda di un condizionatore. Altri chili erano stati invece posizionati nel bagno, all’interno di due grossi pacchi accuratamente sigillati con dello scotch marrone. Il 40enne, difeso dall’avvocato Sonia Giulianelli, si è subito difeso sostenendo che tutto quello stupefacente non era suo, ma che si stava limitando a custodirlo per conto dell’amico; quest’ultimo, abitando in un condominio, non sarebbe infatti riusciti ad occultarlo a causa dell’odore particolarmente intenso che rischiava di attirare troppo l’attenzione. Il 33enne, che ha precedenti specifici, è difeso dall’avvocato Gianmaria Gasperoni. Sono ora in corso accertamenti più approfonditi sull’origine della cannabis sequestrata e sulla possibile rete di contatti dei due albanesi.