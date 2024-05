Diciassette cuccioli in cerca di una famiglia

Un open day al canile di Riccione per trovare casa a tanti cuccioli arrivati nella struttura. Sono in totale diciassette i cagnolini in cerca di una famiglia. Vedere tutti insieme tanti cuccioli in canile è insolito. La condizione si è verificata perché negli ultimi venti giorni sono stati recuperati diciassette cagnolini facenti parte di quattro cucciolate diverse di diversa taglia, provenienti anche dai comuni con cui Riccione ha stipulato le convenzioni.

Ora bisogna trovare una casa ai cuccioli e per farlo il canile gestito dall’associazione Konrad Lorenz ha deciso di proporre un open day domenica prossima dalle 16 alle 19. Durante il pomeriggio sarà possibile incontrare i cuccioli, ognuno con la propria personalità. I cagnolini sono di futura media e grande taglia. Domenica pomeriggio i volontari dell’associazione saranno a disposizione degli ospiti per fornire informazioni dettagliate su ogni animale, avviare esperienze di gioco e socializzazione con i cani ospiti. Il pomeriggio sarà allietato dall’aperitivo organizzato da Primadonna Lounge e da Mammamia Riccione, dal mercatino artigianale dei volontari e da una pesca di beneficenza.

"Adottare un cucciolo – spiegano dall’amministrazione comunale – significa salvare un animale che porterà gioia e felicità nella vita di chi lo adotterà. Per ogni informazione sulle pratiche di adozione il canile di Riccione in via Albana 12, è raggiungibile telefonicamente al numero 0541-645454".