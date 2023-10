Diciotto concorrenti in gara per il titolo di ’Miss nonna’

Oggi a Bellaria sarà eletta ’Miss nonna 2023’. La kermesse giunta alla 19esima edizione, vedrà in gara 18 nonne di tutte le età, provenienti da tutta Italia, dal Friuli alla Calabria. Dovranno sostenere prove di abilità da sole e anche in compagnia dei nipoti, per aggiudicarsi il titolo che è andato nel 2022 alla 53enne romana Myriam Pigolotti, madre di Alessandra e Luca (28 e 24 anni) e nonna di Leonardo (2). L’età media delle partecipanti è 54 anni. La nonna più giovane in gara è Rosaria Vivace, ha 32 anni e vive ad Acquaviva delle Fonti (Bari). La più grande è invece Luciana Corradini, ha 66 anni e vive ad Albinea (Reggio Emilia). L’evento sarà condotto da Paolo Teti e Serena Pagliarani e si svolgerà presso l’area eventi dell’hotel Milano resort.