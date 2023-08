Dieci anni di Comics: sul Titano tre giorni di parate, videogiochi e musica dei cartoons

Dieci anni di Comics. A San Marino torna il Festival del fumetto e della cultura Pop in programma venerdì, sabato e domenica della prossima settimana nel centro storico del Titano. Con tante novità, ma anche con un programma che ormai da dieci anni, tradizionalmente, attira migliaia di persone in Repubblica. L’Ara dei Volontari sarà dedicata ai mattoncini Lego con mostre, giochi, gare di velocità e mosaici. Nuovo palco ‘Meet & Cosplay’ in Piazza Sant’Agata. Poi, ancora, esposizione di auto dei film in Piazza della Libertà: Supercar, Starsky & Hutch, la 500 di Lupin III e tanto altro. Videogames e retrogames si potranno trovare alla Cava dei Balestrieri con cabinati da sala giochi anni ’80. Lasertag e virtual reality alla terrazza di Piazza Sant’Agata e tunnel di tiro softair agli Orti Borghesi. Per celebrare questa Decima Edizione legando il mondo del cosplay al Titano, ci sarà Lucrezia Crisci a interpretare la Statua della Libertà. Poi concerti, esibizioni di gruppi cosplay, spettacoli, conferenze, incontri con gli ospiti e tanto altro. Inoltre il P6 sarà anche location della mostra mercato di fumetti, gadget, accessori e abbigliamento a tema nerd, cosplay e steampunk. La grande parata cosplay con tutte le associazioni presenti partirà da via Eugippo nella giornata di domenica alle 14.30. "Il Comics è, tra gli eventi estivi organizzati a San Marino – dice il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati – uno di quelli in grado di richiamare il maggior numero di turisti – Sarà bellissimo vedere, ancora una volta, il centro storico colorarsi con i colori degli abiti dei cosplayer e animarsi con musiche e danze tratte dai più celebri cartoons".