Dieci anni fa nasceva Birgo burger: "Abbiamo 4 locali e 100 dipendenti"

Quando tutto è cominciato, nel 2015, "sembrava una scommessa azzardata". Dieci anni dopo, quello dei giovani fratelli Federico e Filippo Bordoni, i fondatori di Birgo burger, è diventato un piccolo impero della ristorazione. Oggi Federico (35 anni) e Filippo (27) hanno due locali, Birgo burger a San Vito e quello a Rimini – in zona San Giuliano – e durante l’estate gestiscono anceh Santarcangelo mare e due chioschi al Beky bay, sulla spiaggia di Bellaria Igea Marina. E non vogliono fermarsi qui.

Presto un nuovo locale? "No, per il momento no. Siamo già abbastanza impegnati – sorride Federico – Ci stiamo preparando per la Fiera di San Martino di Santarcangelo, dove saremo presenti con un stand molto importante in piazza Ganganelli. Ci siamo organizzati per essere sempre più presenti in alcune manifestazioni. Questo richiede notevoli sforzi e tanto personale".

Tra i due locali, Santarcangelo mare e i chioschi in spiaggia a Bellaria, quanti dipendenti lavorano per voi? "Durante l’estate arriviamo tranquillamente a oltre un centinaio di persone. Sono quasi tutti giovani. Come noi".

Nel 2015 l’apertura del primo Birgo burger. Ne avete fatta di strada, da allora... "Parecchia. In realtà siamo partiti con Birgo burger nel 2013, dalla macelleria dei nostri genitori: facevamo consegne e asporto. Nell’ottobre 2015 abbiamo aperto il ristorante. Con coraggio e un po’ di sana incoscienza. Siamo partiti da San Vito, dove siamo cresciuti, mica da Milano... Ci davano per pazzi".

Rifareste tutto? "Assolutamente sì. A dirla tutta, siamo ancora giovani incoscienti come allora (ride). Ma questo è l’unico modo che conosciamo di fare le cose e andare avanti".