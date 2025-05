Dieci ’bee hotels’ per le api solitarie

Consegnate, ieri mattina, in occasione della Giornata Mondiale delle Api, le 10 casine per le api solitarie realizzate dagli ospiti del Centro Socio Riabilitativo “G. Del Bianco” di San Clemente e che ora saranno collocate in altrettanti punti del territorio con l’obiettivo di fornire loro un riparo e favorirne la nidificazione. Le piccole strutture, costruite in materiali altamente eco-compatibili e ribattezzate “Bee Hotels”, aiuteranno le api solitarie nel compito di impollinatori altamente efficienti; spesso più di quanto non siano le api mellifere, poiché visitano più fiori e per più tempo durante la loro attività di raccolta.