Dieci cantieri per cambiare volto alla città. Al Nanni e alla palestra Panzini si accelera

Bellaria Igea Marina oggi è una città che si racconta attraverso i cantieri. "Una città in grande fermento – dice il sindaco Filippo Giorgetti – con dieci interventi in corso e oltre 25 milioni di euro già messi in campo". Numeri che descrivono una stagione senza precedenti, che tocca scuole, sport, viabilità e mare, con scadenze fissate tra marzo e giugno 2026. Lo stadio Enrico Nanni, inanzitutto, è pronto a inaugurare il suo nuovo manto sintetico, omologato dalla Lega nazionale dilettanti e capace di accogliere già domenica l’esordio casalingo del Bellaria Igea Marina 1956 contro il Cervia. "Abbiamo investito un milione di euro, di cui 700mila arrivati dal Dipartimento per lo sport e 300 mila dal Comune", spiega il sindaco. Il restyling ha interessato anche gli spogliatoi, riqualificati dal punto di vista energetico con un impianto fotovoltaico da 20 kwp. E il percorso non si ferma qui: "Stiamo per avviare il secondo lotto, con nuove luci a led e un sistema domotico per gestire illuminazione e irrigazione". Un discorso analogo riguarda la palestra della scuola Panzini, dove gli studenti hanno potuto scegliere il colore del nuovo pavimento: azzurro, come i loro desideri. "Un lavoro da 50 mila euro comunali, che si aggiunge ai 550 mila del Pnrr per il miglioramento sismico dell’edificio", sottolinea Giorgetti. La riqualificazione ha riguardato anche il campo da basket esterno e la pista di atletica, rendendo gli spazi più sicuri e funzionali per alunni e associazioni sportive.

E ancora sono in corso tre cantieri da 5 milioni di euro ciascuno: l’ampliamento della Ferrarin, la riqualificazione dell’ex Fornace Vannoni e la Casa della Comunità. "Abbiamo rispettato le milestone del Pnrr", rivendica Giorgetti, mentre all’istituto Malatesta si ricavano nuove aule "perché le iscrizioni vanno alla grande". Il mare resta la bussola della città. A ottobre partiranno i lavori per il nuovo lungomare di Igea, gara già aggiudicata, per un valore di 4 milioni. "Sarà un intervento che cambierà il volto di Igea", promette Giorgetti. Sul lungocanale, invece, la Regione e la protezione civile sono impegnate nell’innalzamento delle sponde, un’opera di sicurezza idraulica attesa da anni.

E poi c’è via Ovidio, da tempo al centro di proteste per le sue condizioni. "Sarà un cantiere da primavera, si tratta di una grande opportunità". Previsti nel progetto – ancora in fase di studio – un asfalto albino e nuove aiuole. Restano in coda soltanto le rifiniture al palazzetto dello sport e altri interventi di manutenzione programmata. Ma il quadro generale, secondo Giorgetti, è già chiaro: "Una città che ha dieci cantieri in corso e più di 25 milioni spesi è una città che ha voglia di trasformarsi". E allora se la città oggi convive con i rumori dei mezzi e la polvere dei lavori, lo fa con la consapevolezza che dietro ogni cantiere c’è un pezzo di futuro. Un futuro che, passo dopo passo, sta prendendo forma sotto gli occhi dei cittadini.

Aldo Di Tommaso