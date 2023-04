Dieci milioni per sistemare le scuole

Una ‘pioggia’ di euro in arrivo in meno di tre anni per le scuole di Bellaria Igea Marina. Ammontano a 550mila euro i fondi investiti per le opere di adeguamento sismico della palestra Panzini, 4,3 milioni per la costruzione della nuova scuola di via Bellini (con fondi Pnrr), 2,7 milioni quelli per il miglioramento sismico della palestra Ferrarin e 2 milioni per una nuova palestra scolastica in via Bellini (fondi comunali). "Uniti ad altri interventi più piccoli già fatti per scuola Tre Ponti e Manzi e altre opere per gli istituti più piccoli – dice il sindaco Filippo Giorgetti – Entro il 2026 investiremo circa 10 milioni di euro per le nostre scuole". Su questo il primo cittadino si è confrontato ieri pomeriggio in un incontro pubblico al Palaturismo. "L’ultima scuola costruita nella nostra città è stata la Ferrarin nel 1976 – spiega Giorgetti – È necessario guardare al futuro dei nostri ragazzi, per questo da tempo abbiamo iniziato progettazioni importanti mettendoci anche nostre risorse per migliorare le condizioni dei nostri istituti. Poi sono arrivati i fondi del Pnrr e abbiamo partecipato ai bandi per ottenerli. Siamo gli unici, in tutta la provincia, ad aver ottenuto oltre 4 milioni di euro per una nuova scuola primaria. Quella di via Bellini, nell’area dell’ex centro tennis Maf, di 11.800 metri quadrati. Dimensioni simili alla scuola media Panzini o alla Ferrarin di 12 e 13mila mq. Ci saranno un parco, un campo sportivo, un istituto da 10 sezioni più i laboratori, mensa, biblioteca, palestra. Una scuola super moderna che si inserisce in una cittadella della scuola, ora completa per il quartiere con anche centri sportivi e collegamenti con piste ciclabili". A tutte le progettazioni presentate, anche per la palestra Ferrarin e quella della Panzini, si uniscono "i 200mila euro investiti ogni anno per opere di manutenzione e riqualificazione". Tanti i cittadini presenti e le categorie, mentre mancavano diversi consiglieri di minoranza, (solo lista Bucci presente, ndr): "I nostri dubbi sulla nuova scuola li abbiamo ribaditi da mesi, in consiglio comunale. Realizzano la scuola in una zona in cui la viabilità è pessima".

r. c.