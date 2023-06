Dieci patenti ritirate dai vigili nel weekend

Dieci patenti andate in fumo. Questo il bilancio dei controlli compiuti nel fine settimana dagli agenti della polizia locale che, come di consueto, hanno allestito i loro posti di blocco soprattuto in corrispondenza dei luoghi della movida riminese. Nel weekend appena trascorso in particolar modo i controlli si sono concentrati soprattutto nella zona di piazzale Boschovich, a Marina centro. Quattro conducenti sono stati sorpresi al volante con un tasso alcolemico compreso tra gli 0,5 gl e lo 0,8, mentre altri quattro si erano messi alla guida con un tasso tra lo 0,8 e l’1,5 gl. Nel corso dell’attività di controllo il personale della Municipale ha fermato anche un neopatentato con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, cosa che ha comportato, oltre al ritiro della patente (da 4 a 8 mesi), anche una multa di 725 euro. Un automobilista, inoltre, dopo l’alt, si è rifiutato di sottoporsi alla prova dell’etilometro. È stato disposto il ritiro della patente di guida e il sequestro ai fini della confisca del veicolo. A questo si aggiunge poi la denuncia a piede libero. Dall’inizio dell’anno, gli agenti della polizia locale di Rimini hanno complessivamente ritirato circa 300 patenti per comportamenti scorretti tenuti dagli automobilisti, ma anche da conducenti di moto e scooter. "Si tratta di quadro numerico sostanzioso – osserva l’amministrazione comunale – che dà l’idea su quanto il fenomeno dei comportamenti scorretti alla guida, nonostante la costante attività di presidio ad opera delle donne e degli uomini della polizia locale, continui ad essere largamente diffuso, a dispetto della sicurezza in strada e dei rischi annessi da tali condotte, che talvolta si traducono in vere e proprie tragedie".