Dieci posti per facchini presso la Dierre service

Dierre service, impresa di logistica e servizi inerenti lo smistamento e la distribuzione di merci, sta selezionando dieci facchini da assumere come operai generici. Le mansioni a cui verranno adibiti tali dipendenti riguardano il carico di container e lo smistamento delle merci. Ai candidati che saranno assunti si offre un contratto di tipo intermittente con un orario a tempo parziale distribuito su due o tre giorni alla settimana. Le sedi aziendali in cui si svolgerà il lavoro sono ubicate a San Clemente e a Rimini. Come da leggi vigenti (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006) l’annuncio è rivolto a candidati di ambosessi. Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), per candidarsi occorre cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse e seguire le istruzioni riportate.