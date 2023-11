"Diecimila card alle famiglie per avere sconti nei negozi a Natale"

Un bel regalo sotto l’albero di Natale per i residenti della Valmarecchia. Da sabato saranno distribuite gratuitamente via posta oltre 10mila card di Valore Romagna, da Pennabilli a Verucchio. Il progetto ‘Valore Romagna’ è nato per far sì che le personellata facciano acquisti in negozi e attività del territorio, ricevendo un cashback poi spendibile negli stessi esercizi aderenti al circuito. A poco più di un anno dall’avvio del progetto, adesso gli ideatori Simone Bertozzi e Marco Fratta lanciano l’iniziativa ‘Valore Natale’. L’operazione è stata condivisa con l’Unione dei Comuni della Valmarecchia, i sindaci, i commercianti del circuito di Verucchio, San Leo, Novafeltria, Talamello, Maiolo, Pennabilli. La consegna delle card avverrà direttamente a casa: saranno recapitate nelle buchette postali dei residenti. "Il nostro obiettivo è dare a ogni famiglia uno strumento per poter incentivare l’economia locale – dicono Bertozzi e Fratta – anche in vista della corsa ai regali di Natale".

È un progetto di economia circolare, ispirato al sistema della smac card di San Marino. Grazie a ’Valore Natale’ dall’1 dicembre saranno disponibili anche offerte mirate, con maggiori sconti, "ma a cui si potrà accedere soltanto se iscritti a Valore Romagna". Continuano i due ideatori: "Con le nostre card non solo si risparmia, ma si aiuta il territorio, lo sport e si fa beneficenza". A un anno dal lancio Valore Romagna vanta 3200 utenti registrati e 26mila operazioni già effettuate, per oltre 700mila euro di acquisti. "Questo ha consentito di ridistribuire sul territorio oltre 14mila euro – conclude Fratta – Con più attività affiliate (oggi sono 147, ndr) e più iscritti alla piattaforma, si potrebbero ottenere risultati clamorosi a favore dell’economia locale".

r.c.