Diecimila case vuote in città Ma l’affitto resta un problema La Lega: "Serve un piano"

Sono 80mila le abitazioni a Rimini e nonostante la mole di case trovarne una in affitto è un’impresa. Se si considerano le abitazioni principali (43,7%) e quelle date in comodato (7,2%) si supera la metà delle case a disposizione. Il 9,6% degli alloggi è a canone libero, il 7,2% a canone concordato. Ben il 13,2% delle case, oltre 10mila, è inutilizzato, a disposizione. Una condizione ormai consolidata che, osserva il consigliere della Lega Matteo Zoccarato, mostra due problemi su tutti. Da una parte "le lunghe liste di attesa per ottenere un alloggio Erp", l’edilizia popolare. Dall’altra "le tante persone che non riescono a trovare una soluzione percorribile neppure con la formula della locazione classica". E ancora: "Le misure messe in campo dall’amministrazione sino ad oggi, sono totalmente insufficienti. Molti proprietari sono restii a sottoscrivere contratti di locazione a lungo termine per assenza di tutele. Il Comune provi a sottoscrivere delle convenzioni con gli istituti di credito, e compartecipi nel rischio per l’emissione di fideiussioni che oggi le banche difficilmente rilasciano, e quando accettano, se le fanno pagare a peso d’oro". Intanto l’assessore Kristian Gianfreda lancia il ‘patto per la casa’. "A breve convocherò il tavolo provinciale delle politiche abitative, per fare il punto sui prossimi percorsi da intraprendere e per fare un bilancio generale dello stato delle cose". Infine Luca De Sio, Lega, torna sul bando finito nel nulla di Acer, che ha impedito di accedere a 30 milioni di fondi statali per riqualificare il patrimonio edilizio. "Perché hanno atteso due anni prima di attivarsi?", finendo poi per veder rinunciare l’unico soggetto che si era presentato. "Un sospetto ce l’ho, ma vorrei fare un’ultima domanda? Se Acer si fosse attivata prima, come doveroso, il bando sarebbe andato a buon fine prima dell’innalzamento dei prezzi?".