Diesel dalle alghe: il progetto di Qorri vince il concorso

Con il suo innovativo progetto per la produzione di biodiesel con le alghe, Cristian Qorri, si è aggiudicato il primo premio di Good luck have fun - La tua vita è in gioco, iniziativa promossa da Romagna Banca e da Banca Centro Emilia. L’altro ieri a Bologna l’evento di premiazione: per lo studente dell’Itc ’Rino Molari’ di Santarcangelo una borsa di studio di 3mila euro. "Dopo una sfida avvincente tra studenti emiliani e romagnoli il progetto di startup di Cristian Qorri sul biodiesel prodotto dalle alghe ha avuto la meglio. Congratulazioni Cristian, siamo orgogliosi di te", il commento dell’istituto ’Molari’.