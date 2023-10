"Difende le donne": premiata Gessica Notaro

Premiata per il suo forte "impegno contro la violenza sulle donne". È stato conferito sabato sera a Gessica Notaro il premio ’Leo Amici’, in occasione della festa per i 40 anni della compagnia teatrale ’Ragazzi del lago’ di Lago di Monte Colombo e del centenario dalla nascita del fondatore, Leo Amici. Gessica, che è ancora in viaggio di nozze alle Mauritius col marito Filippo Bologni (nella foto mentre brindano alla festa del matrimonio), è intervenuta con un videocollegamento durante la serata. Serata che ha visto andare in scena al teatro di Lago di Monte Colombo lo spettacolo Musical in concerto. Sul palco è salita l’orchestra sinfonica giovanile della Versilia – diretta dal maestro Salvatore Frega – che ha riarrangiato con una versione sinfonica dodici brani tratti da altrettanti musical firmati dall’autore e regista Carlo Tedeschi, che insieme a Betty Miranda e ad Annamaria Bianchini ha presentato la serata.

In estate la stessa Gessica Notaro aveva calcato il palco del teatro di Lago di Monte Colombo. La showgirl riminese si è esibita per alcune serate nello spettacolo Notte gitana, insieme a cantanti, attori, ballerini della compagnia. Un’esperienza in cui la Notaro, dopo l’avventura in tivù a Ballando con le stelle, ha mostrato le sue doti di ballerina.