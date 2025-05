Difesa degli animali: nasce A.n.i.m.a

"Ciò che è accaduto ed è continuato ad accadere fino alla vigilia della scorsa Pasqua a San Marino, non dovrà succedere mai più". Il riferimento alla vicenda del killer dei cani è evidente ed è per questo sul Titano è nato il nuovo comitato A.n.i.m.a. Il suo "obiettivo principale – spiegano i fondatori – è salvaguardare gli animali, che a ben vedere rappresentano l’anima del mondo. Siamo animati dalla forza del desiderio di un cambiamento possibile". Un Paese "non può rimanere ostaggio di crudeltà e ignoranza – continua ancora il comitato – lasciando i cittadini pietrificati dalla paura. Non si tratta solo di proteggere gli amici a quattro zampe, ma di ampliare il raggio di azione, di riflettere realmente sull’ambiente che ci circonda e su quanto ci sta a cuore. Il veleno che è stato copiosamente gettato nei luoghi frequentati dai cani e dove giocano i bambini, oltre a colpire a morte alcuni animali, è penetrato nella terra e l’ha contaminata, inutile poi domandarsi dove sono finiti gli insetti".