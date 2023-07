Digitalizzazione Cedole Librarie, 20 mila famiglie riminesi agevolate

L’innovazione al servizio delle famiglie: addio a più di 20 mila cedole cartacee, eliminazione di file negli uffici, snellimento delle pratiche amministrative tra librerie e Comune. Con la digitalizzazione delle cedole librarie per la fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole primarie, il Comune di Rimini faciliterà la vita non solo dei propri uffici e delle librerie convenzionate ma, sopratutto, a più di 6 mila famiglie riminesi. Questa nuova gestione del procedimento permetterà, già dal prossimo anno scolastico, di adeguarsi alle norme sulla digitalizzazione dei processi e la dematerializzazione dei documenti. Le famiglie potranno acquisire gratuitamente i libri di testo in modo più rapido e semplice e scegliere liberamente il fornitore: potranno procurarsi i libri presentando semplicemente il codice fiscale dell’alunnoalunna residente a Rimini, che frequenta una scuola in città oppure una scuola primaria in altro territorio. Per gli alunni residenti in altro comune che frequentano istituti scolastici di Rimini, la fornitura dovrà essere assicurata dal Comune di residenza di ciascun alunno. Per gli alunni residenti a Rimini che frequentano scuole in altro comune è necessario inviare una richiesta con i dati dell’alunno. Le cedole librarie digitali saranno disponibili sul portale utilizzato dalle cartolibreriefornitori di libri di testo per la scuola primaria dal 1° agosto. L’elenco delle cartolibreriefornitori di libri (che sarà progressivamente aggiornato) è disponibile sulla pagina web https:www.comune.rimini.itservizifornitura-gratuita-libri-di-testo-scuola-primaria-cedole-librarie , sezione ‘Altri documenti’.