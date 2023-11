Dimentica il freno a mano: furgone in mare

Quando l’hanno visto galleggiare in mare, non potevano credere ai loro occhi... Sono stati gli agenti della polizia locale di Bellaria, ieri mattina, ad accorgersi di quel furgone in acqua all’altezza della clinica Luce sul mare a Igea Marina. Erano in pattuglia per il consueto servizio davanti alle scuole negli orari di ingresso degli alunni quando, passando sul lungomare, si sono accorti del mezzo in balia delle onde. Non sono stati gli unici a vederlo. Anche alcuni cittadini hanno telefonato al comando della polizia locale per avvertire gli agenti di quanto stava accadendo. E nel giro di poche ore le foto e il video di quel furgone in mezzo al mare hanno fatto il giro dei social, suscitando ilarità e una marea (è proprio il caso di dirlo) di commenti.

Grazie alla targa del furgone gli agenti sono riusciti in poco tempo a risalire alla proprietà del mezzo: una ditta edile con sede a Savignano. L’autista del mezzo aveva lasciato il furgone parcheggiato su una rampa, a pochi metri da Luce sul mare, ma senza tirare il freno a mano prima di scendere dal mezzo. Il furgone era stato lasciato in folle. La pendenza della strada, le forti raffiche di vento della notte e la burrasca hanno fatto il resto. Il furgone è scivolato per metri e metri, attraversando la spiaggia fino al battigia, e poi con il mare agitato e l’alta marea è finito in acqua restando incagliato nel fondale. Quando i vigili sono intervenuti il livello dell’’acqua aveva già superato l’altezza delle gomme.

Il proprietario del mezzo è stato identificato dagli agenti, che nel frattempo avevano già chiesto l’intervento di una ruspa per riportare a riva il furgone e caricarlo su un carroattrezzi. Il proprietario ha dovuto pagare una multa salata di 300 euro: questo per aver parcheggiato il furgone in una zona vietata alla sosta. Non ha perso punti sulla patente di guida, ma in compenso ha dovuto pagare i soldi per coprire tutte le spese di rimozione e trasporto del mezzo.

Rita Celli