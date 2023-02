‘Dimentica’ il pusher e rischia sei anni

Rischia una pena da 2 a 6 anni per falsa testimonianza un riccionese di 35 anni difeso dall’avvocato Raffaele Moretti. L’uomo era finito in un’indagine dei carabinieri su uno spacciatore. Chiamato in caserma aveva raccontato di avere acquistato droga da quell’uomo. Ma al momento del processo in aula sul pusher, il 35enne aveva detto l’esatto contrario. Dichiarazioni per le quali pubblico ministero aveva chiesto la trasmissione degli atti in Procura. Al riccionese è già stato recapitato l’avviso di conclusione delle indagini.