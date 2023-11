Dimezzati i debiti: "Più risorse al sociale"

Un calo drastico del debito del Comune di Rimini. A fare i conti è l’assessore al Bilancio Juri Magrini che mostra i 141,3 milioni di euro di debito nel 2011 mettendoli a confronto con i 54,7 previsti del 2024, "per un calo complessivo di oltre 86,5 milioni di euro. Un importante indicatore della solidità economica e finanziaria dell’ente. Un calo che prosegue anche nell’ultimo triennio, pur dovendo far fronte di un aumento dei tassi di interessi dei mutui: al 31 dicembre 2024 il debito sarà ridotto di quasi 19 milioni rispetto ad inizio mandato (ottobre 2021)".

Avere meno debiti significa anche avere meno risorse impegnate nel pagarli. Dunque ci sono milioni di euro, 4,9 per l’esattezza, che la giunta può decidere di investire in vari capitoli di spesa. "Grazie a questo risparmio il Comune ha potuto introdurre misure a sostegno delle famiglie, come la gratuità e l’abbattimento delle rette di frequenza degli asili nido e il fondo per far fronte al rincaro delle utenze, il finanziamento delle politiche giovanili e sportive del Comune".