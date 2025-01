Diminuiscono i furti sul Titano. Violenza di genere, casi in aumento

Diminuiti i furti, aumentati gli arresti e le segnalazioni di violenza sulle donne. E’ stato un 2024 carico di lavoro per la Gendarmeria di San Marino. Potenziate le attività di controllo del territorio: ben 2.498 pattuglie (2.357 nel 2023) e 2.433 posti di controllo (2.378 nel 2023), durante i quali sono state identificate 18.458 persone (17.367 nel 2023) e verificati 10.929 veicoli (9.225 un anno fa). Anche lo scorso anno nessuna rapina ed è in leggera diminuzione il numero complessivo dei furti denunciati alla Gendarmeria: 116 lo scorso anno, 127 in quello precedente. Più nello specifico, sono stati 33 i furti consumati in abitazione (39 nel 2023), 45 in attività commerciali, industriali e artigianali (41) e 26 su veicoli (31). Sono diminuite le denunce per danneggiamenti che nel 2024 sono state 158 contro le 185 dell’anno precedente. Sono state 240 le persone denunciate (262 nel 2023) per uso, detenzione, introduzione e spaccio di sostanze stupefacenti, furto, truffa o tentata truffa, associazione a delinquere, sostituzione di persona, estorsione, porto abusivo di armi, minacce, percosse, lesioni, atti persecutori, danneggiamento, abuso di autorità, false dichiarazioni a pubblico ufficiale, offese a pubblico ufficiale, attentato alla salute pubblica, contraffazione di impronte pubbliche e illeciti penali stradali. Di queste, 17 (8 nel 2023) sono state arrestate: 8 per reato di furto, una per falsificazione di documenti e 8 in ambito di sostanze stupefacenti.

Tra le attività condotte dal reparto operativo e di polizia giudiziaria ci sono 75 richieste di assistenza (66 nel 2023) pervenute all’Ufficio violenza di genere e contro minori. Alle quali sono conseguite 25 segnalazioni al giudice inquirente (13 nel 2023) e 27 al Servizio salute mentale (20 nel 2023) per fatti inerenti la violenza contro le donne; 6 segnalazioni al giudice (8 nel 2023) e 27 segnalazioni alla Tutela minori (24 nel 2023). Ventisette per persone portate al carcere dei Cappuccini, delle quali 6 sammarinesi (4 nel 2023) e 21 stranieri (10 nel 2023). Considerando complessivamente 146 giorni di detenzione, il personale della Gendarmeria ha sostenuto 903 turni di servizio in carcere (640 nel 2023). Gli agenti del Reparto servizi di prevenzione e controllo del territorio hanno rilevato 22 sinistri stradali (43 nel 2023) di cui nessuno mortale e 3 con feriti. Denunciate a piede libero per guida in stato di alterazione psicofisica 23 persone (25 nel 2023) e ritirate 55 patenti di guida (44 nel 2023). Ragguardevole anche l’impegno per assolvere ai compiti di ordine pubblico e sicurezza (incluse le scorte), prerogativa legislativamente attribuita in via preminente alla Gendarmeria, che complessivamente ha coinvolto l’organico del Corpo con 2.183 turni di servizio.