Dimissioni annunciate e mai presentate: il caso Colombo agita i ‘Fratelli’

Silenzi e mugugni. Tra i Fratelli le dimissioni annunciate, ma ancora non presentate, della deputata Beatriz Colombo, stanno diventando un caso. Era il 9 maggio scorso quando la deputata di Fratelli d’Italia scriveva una lettera aperta rivolta agli elettori per comunicare la sua intenzione di dimettersi dal consiglio comunale. In quell’occasione trovava anche spazio una critica, neppure velata, ai collezionisti di incarichi. La cosa ha creato più di una fibrillazione tra deputati e senatori del partito che a tutt’oggi ricoprono più incarichi. La decisione della deputata muoveva da una espressa richiesta del capogruppo per il Partito, Donzelli, per lasciare spazio ad altri rappresentanti di Fd’I laddove se ne creassero le condizioni. A Riccione al posto della Colombo potrebbe entrare in consiglio comunale Stefano Paolini, un altro ‘Fratello’. Il caso riccionese rispecchia dunque quanto ipotizzato dai vertici del partito nazionale. Da allora è trascorso quasi un mese, ma in municipio delle dimissioni nemmeno l’ombra. Nell’ultimo consiglio comunale il banco di Fratelli d’Italia era vuoto con l’assenza della deputata, mentre Paolini sedeva nel pubblico in silenzio. Quanto sta accadendo non è passato inosservato negli organi di partito regionali fino ad arrivare a Roma dove esponenti dei Fratelli hanno chiesto lumi alla deputata.

Nel silenzio si sono trincerati il coordinamento provinciale e quello locale (referente lo stesso Paolini) che rimangono in attesa. Intanto nel resto del Paese sono già diversi gli onorevoli del partito che hanno lasciato il doppio incarico concentrandosi sull’attività in Parlamento. Il tempo passa. A Riccione il prossimo consiglio comunale potrebbe tenersi a fine mese.