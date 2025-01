Dimissioni Belluzzi, le opposizioni:: "Ora un nuovo impulso al turismo"

Le dimissioni di Alessandro Belluzzi, assessore al Turismo ed alle Attività Economiche, con destinazione Bologna, per nuovo incarico nella segreteria dell’assessore regionale Roberta Frisoni, hanno scosso la politica cattolichina ed ora le opposizioni alzano la voce, alla vigilia di una nuova stagione estiva e turistica, tutta ancora da costruire. Flavio Mauro (Fratelli d’Italia), Marco Cecchini (Lega) e Riccardo Franca (Alleanza Civica) ribadiscono: "Non possiamo non evidenziare che il nuovo assessore Elisabetta Bartolucci (sostituta di Belluzzi ndr) dovrà raccogliere un’eredità non facile ed invertire la rotta in ambito turistico. È evidente come si sia dimostrato fallimentare il progetto dell’amministrazione Foronchi che ha fatto registrare alla città uno dei peggiori risultati di sempre in termini di affluenza turistica nella stagione 2024. Senza considerare che Cattolica è senza bandiera blu dal 2023 ed a distanza di due anni l’amministrazione comunale non è riuscita a riottenerla. Per non parlare della riduzione di 100mila euro a bilancio sulla promozione turistica".

Ed ecco le richieste: "Sono necessari interventi strutturali per infrastrutture fondamentali per la città – continuano i consiglieri comunali all’opposizione – come la riqualificazione di Piazza della Repubblica, che però è stata posticipata al 2026 e diminuendo le risorse. In tema di decoro pubblico, poi, ci sono gravissime mancanze che dovranno essere risanate. E ancora: il piano dell’arenile, è scaduto da anni ed il suo iter di approvazione è fermo. Come fanno ad investire gli operatori? A tutto ciò va aggiunto pure il piano di urbanistica generale (PUG) fermo da un anno: non si sa quando sarà sottoposto all’attenzione del consiglio comunale. Auspichiamo che il nuovo assessore Bartolucci non si rifugi dietro i proclami, ma in concreto riesca a dare un impulso alla città".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Movimento 5 Stelle di Cattolica: "Desideriamo porgere i nostri migliori auguri alla nuova Assessora. Speriamo che il suo operato e i risultati che porterà si discostino positivamente da quelli precedenti. Vorremmo inoltre conoscere le sue competenze e le modalità con le quali intende mettere mano al settore del turismo – continuano i pentastellati –. Riguardo a Belluzzi, ricordiamo che a novembre 2024 tutte le opposizioni appoggiarono una mozione del Movimento 5 Stelle per chiedere il ritiro della delega al turismo, all’epoca gestita ancora proprio da lui. Oggi siamo soddisfatti nel constatare che, anche se indirettamente, si sia giunti al risultato della nostra mozione, visto il deludente bilancio dei tre anni di mandato proprio di Belluzzi".

Luca Pizzagalli