Dimissioni in blocco dei consiglieri. Si apre la crisi, fine della legislatura

Dimissioni in blocco. Si è chiusa così, ieri all’ora di pranzo, la 30esima legislatura a San Marino. Non un fulmine a ciel sereno. Anzi, una fine annunciata ormai da settimane. Il valzer delle dimissioni è partita lunedì sera. A uno a uno e fino alla mattinata di ieri, tutti i gruppi consiliari (in realtà sarebbero bastati anche solo 30 consiglieri dimissionari) hanno messo la parola fine aprendo di fatto la crisi. Che condurrà al termine anticipato di qualche mese della legislatura. I prossimi passi sono chiari. Ora toccherà ai Capitani Reggenti emanare il decreto di scioglimento del Consiglio grande e generale e fissare la data delle elezioni anticipate. Nel momento in cui quel decreto sarà realtà, Congresso di Stato e commissioni entreranno in ordinaria amministrazione. E solo per l’ordinaria amministrazione potrà essere convocato il Consiglio. Poi la data delle prossime elezioni che sarà proprio contenuta nel decreto di scioglimento che fissa (a 60 giorni da quel decreto) anche la data delle prossime elezioni. Quindi, due mesi da oggi, se i capi di Stato dovessero emanarlo già nella giornata di oggi. Con le elezioni che si potrebbero svolgere da domenica 26 maggio, come ipotizzato già da settimane. L’iter prevede che 20 giorni prima delle elezioni scatti la campagna elettorale con i candidati che dovrebbero presentarsi ufficialmente 40 giorni prima. Iter scandito al millimetro nella giornata in cui non si sono fatte attendere le reazioni politiche.

"Questa scelta, mossa da un profondo senso di responsabilità – fanno sapere i consiglieri di Libera e Partito dei socialisti e dei democratici – nasce dalla volontà di ascoltare e rispondere con coraggio alle sfide che ci attendono, rimettendo al centro del dibattito politico gli interessi dei cittadini e della comunità. Ci impegneremo per un progetto riformista ambizioso. Siamo già al lavoro per preparare una proposta politica rinnovata, capace di rispondere alle esigenze e alle aspettative dei nostri concittadini".

Una scelta "di responsabilità – fanno sapere dalla Democrazia cristiana – vista l’attuale situazione politica e i recenti avvenimenti che hanno reso evidente la necessità di una nuova maggioranza in grado di traghettare il Paese verso la prossima fase. Con questo atto, in accordo con le forze politiche di maggioranza e opposizione, coerentemente con quanto già annunciato nel comunicato di fine anno, abbiamo scelto la strada delle dimissioni per agevolare il percorso verso la prossima campagna elettorale". Dc che detta anche le linee del futuro. "Centralità dei contenuti, prevalenza dei temi e delle proposte, responsabilità, coerenza e visione del Paese". "Ci siamo impegnati al massimo – scrivono i consiglieri di Repubblica Futura – è stata una legislatura impegnativa e difficile. Ora tocca ai sammarinesi fare le loro scelte, che avranno una portata storica per il futuro del Paese". La decisione, "benché non sia stata semplice – commentano da Alleanza Riformista – è stata presa dai firmatari con la consapevolezza dell’importanza di un impegno ancora più attento e profondo al servizio della Repubblica e dei suoi cittadini, prendendo le distanze da coloro che ancora mirano a determinare e dettare la linea politica di San Marino agendo da dietro le quinte".