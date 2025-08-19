Dimissioni volontarie in calo: "Ma c’è troppo precariato"

Calano le dimissioni volontarie. Ma non è tutto oro quel che luccica. I dati della Camera di commercio della Romagna, relativi al primo trimestre 2025, confermano ancora una volta i problemi che affliggono il mercato del lavoro. "Il primo tra tutti è il precariato" l’allarme dei sindacati.

Ma andiamo con ordine. Nel primo trimestre 2025, in provincia di Rimini, si contano 2.587 cessazioni di rapporti di lavoro dovute a dimissioni volontarie, che rappresentano il 16,9% delle cessazioni totali. Nel confronto col primo trimestre 2024, le dimissioni volontarie risultano in calo del 5,7%, con una variazione inferiore a quella regionale (-8,5%) e nazionale (-6,2%). La motivazione principale rimane quella del termine del contratto (74%), seguita, appunto, dalle dimissioni, e dal licenziamento (6,9%). "Dopo un boom nei primi anni dopo il Covid – osserva Francesco Marinelli, segretario della Cisl Romagna – stiamo assistendo a una riduzione delle dimissioni volontarie. Questo perché da un lato è più difficile fare scelte di cambiamento a causa della fase di incertezza che stiamo vivendo, dall’altro il nostro mercato del lavoro, ad esempio rispetto ai Paesi del Nord Europa, è molto più statico". I problemi restano. "Il calo confermato dai dati della Camera di Commercio non deve illudere. C’è ancora troppo precariato: la vera sfida per il futuro – continua Marinelli – è quella di offrire maggiore stabilità ai lavoratori, le aziende devono investire in questa direzione".

La stessa istantanea arriva dalla ricerca Ires Cgil 2025, dalla quale emerge "un mercato del lavoro in trasformazione, dove la stabilità occupazionale non coincide più con la continuità nello stesso posto. I dati confermano l’esigenza che si affrontino i nodi del mercato del lavoro provinciale all’interno di una cornice che metta attorno ad un tavolo sindacati, imprese e istituzioni, perché la situazione va governata o quanto meno è necessario tentare di farlo limitatamente alle dinamiche territoriali".

Nel primo trimestre 2025 le dimissioni volontarie, in provincia di Rimini, sono arrivate per lo più dagli uomini (61,1% contro il 38,9% delle donne), più dagli italiani rispetto agli stranieri (nell’ordine, 70% e 30%), in particolare nella classe di età 30-50 anni (46,3% dei casi). "Resta la tendenza – l’analisi di Marinelli – a cercare occupazioni meno stressanti e una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, emersa con forza negli anni del Covid. Naturalmente, oltre al salario, fa la differenza la prospettiva di crescita professionale che un determinato lavoro offre".

Giuseppe Catapano