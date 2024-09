Diocesi, da Viserba a Santarcangelo. Nuovi sacerdoti nelle parrocchie. Ecco tutti gli avvicendamenti

Aria di cambiamenti in Diocesi. C’è chi viene e chi va e tra nomine e avvicendamenti la rosa dei sacerdoti riminesi subisce qualche cambiamento. Dalle parti della parrocchia ’Santa Maria a mare’ di Viserba, don Alessandro Pironi sarà nominato parroco dopo la rinuncia di don Aldo Fonti. Quest’ultimo intende dedicarsi più attivamente alla realtà del Venezuela dove ha trascorso diversi anni e per questo si trasferirà nella chiesa di San Salvatore, collaborando con don Giovanni Tonelli. Il nuovo sacerdote di Viserba collaborerà con don Ronny Lacanienta, il presbitero filippino che è nel riminese già da un anno. Don Alessandro Pironi è nato a Rimini ed entrerà ufficialmente in parrocchia il 6 ottobre. Nell’unità pastorale di Santarcangelo-San Vito, don Alessandro Zavattini verrà nominato co-parroco e farà vita comunitaria con don Giuseppe Bilancioni, don Davide Arcangeli e don Giancarlo del Bianco. Don Zavattini è nato a San Marino nel 1973 ed è stato ordinato sacerdote nel ’98. Don Davide Arcangeli, classe 1979 e sacerdote dal 2010, è il nuovo vice assistente di azione Cattolica per il settore giovani. A Savignano arriva don Paolo Bizzocchi, inserendosi nella fraternità sacerdotale e collaborando alla zona pastorale di Savignano e San Mauro Pascoli. Don Peter Anyanwu, presbitero nigeriano ’fidei donum’ si trasferisce per un periodo di tre anni nell’unità pastorale di Bellaria.

"Il vescovo Nicolò esprime la sua gratitudine ai sacerdoti che hanno offerto la loro disponibilità per queste nuove responsabilità pastorali - dice il vicario generale della Diocesi, don Maurizio Fabbri -. Certo che il Signore non farà mancare la sua presenza".

Federico Tommasini