"Dipendente discriminata perché ha genitori disabili"

"Discriminata una dipendente comunale a Riccione per aver richiesto di beneficiare dei tre giorni di assistenza per i genitori ritenuti invalidi al 100%". Questo denuncia la Uil facendo riferimento a una dipendente che in aprile dello scorso anno ha chiesto di poter usufruire dei permessi (tre giorni per ognuno dei genitori).

Per legge i permessi devono essere dati, ma in municipio capita anche un’altra cosa. "Questa richiesta porta allo spostamento immediato del suo luogo di lavoro dalla portineria (con ultima valutazione del personale massima) all’Ufficio Urp". Secondo il sindacato "tale spostamento è palesemente discriminatorio e illegittimo perché basato unicamente sull’utilizzo dei suddetti giorni previsti dalla legge per l’assistenza ai disabili".

Il sindacato per il tramite del legale Mario Erbetta ha chiesto la riassegnazione della dipendente alla portineria. Per Erbetta "lascia esterrefatti come l’amministrazione comunale di Riccione non riesca a sostituire per soli sei giorni al mese una dipendente che utilizza tali giorni per l’assistenza ai genitori disabili e che ritenga più facile e meno complicato spostare di postazione la dipendente, punendola di fatto". Il fatto è noto in municipio, ma l’assessore al personale Alessandro Nicolardi pone l’attenzione anche sui tempi della vicenda. "Lo spostamento di luogo di lavoro della dipendente – sottolinea l’assessore – risale alla passata amministrazione. Una situazione che abbiamo ereditato e che abbiamo comunque preso in considerazione valutando che il sistema di mobilità interna del personale dipendente abbia seguito i principi di rotazione, efficienza, economicità e razionalizzazione della gestione delle risorse umane contenuti nel vigente regolamento comunale che disciplina uffici e servizi. Come amministrazione siamo sensibili al problema sollevato e ci siamo infatti subito interessati per trovare una soluzione che possa rispondere alle esigenze delle parti coinvolte".