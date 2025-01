Dipendenti aggrediti dal titolare. Cgil: "Noi parte civile al processo"

La Cgil è pronta a costituirsi parte civile in un eventuale processo a carico del titolare dell’azienda di autotrasporti di Santarcangelo, accusato di atti persecutori e lesioni nei confronti di alcuni dei suoi dipendenti. Anche il Comune, nel frattempo, si schiera al fianco dei lavoratori. Nel registro degli indagati è finito il nome di un imprenditore di 60 anni. Secondo la ricostruzione fata dagli inquirenti, l’indagato – difeso dall’avvocato Piero Venturi – avrebbe insultato, minacciato e persino aggredito fisicamente 6 persone, tra impiegati e operai, creando un ambiente lavorativo segnato da comportamenti vessatori. Sei le denunce presentate contro il titolare della ditta, che dal canto suo ha sempre respinto al mittente le accuse parlando di "pure invenzioni". La Cgil invece parla apertamente di "clima da Far West" all’interno dell’azienda. "Il 2025 non inizia sotto i migliori auspici per i lavoratori dei trasporti – dicono Francesca Lilla Parco, segretaria provinciale Cgil, e Masasimo Bellini, responsabile della Filt-Cgil – Risale a giorni fa la notizia di un gruppo di lavoratori che non ha ceduto alle inaccettabile condotte del titolare di un ditta a Santarcangelo e l’ha denunciato". Per questo il sindacato valuta di "costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario, anche in considerazione del fatto che sono molte le vertenze avviate dal sindacato dei trasporti nei confronti della ditta in questione". Per Cgil "la costituzione di parte civile, sia nei processi contro la criminalità organizzata, sia in quelli per caporalato o per gravi fatti accaduti sui luoghi di lavoro, ha la funzione di rafforzare l’impegno del pubblico ministero nell’accertamento dei fatti criminosi di rilevante impatto". E ancora: "Come sindacato, intervenendo nei processi vogliamo difendere anche gli interessi di un’intera categoria sociale, i lavoratori".

Anche il Comune di Santarcangelo, tramite l’assessore al lavoro Luca Paganelli, interviene sul caso: "Qui a Santarcangelo, come altrove, non è pensabile che vengano violati diritti basilari come il rispetto dovuto a qualsiasi persona. A maggior ragione in contesti come quello lavorativo dove, purtroppo, simili episodi sono invece all’ordine del giorno, in particolare in settori delicati come la logistica". "Apprezziamo – conclude Paganelli – la scelta della Cgil, che valuterà di costituirsi parte civile nell’eventuale procedimento giudiziario di prossimo avvio, e ribadiamo la nostra vicinanza ai lavori coinvolti, riaffermando che la dignità del lavoro dev’essere tutelata in ogni caso. Nel frattempo continueremo a lavorare insieme alle organizzazioni sindacali per il rispetto dei lavoratori e dei loro diritti".