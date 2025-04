Dipendenti Conad nei guai: "Rubavano dagli scaffali"

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, da un anno a questa parte avevano preso l’abitudine di fare la spesa nel supermercato in cui lavoravano, pagandola però solo in parte. Tre dipendenti del punto vendita sono stati quindi denunciati a piede libero per furto. Tutto è scaturito da un’indagine interna, scattata nel momento in cui i responsabili del Conad City di viale Tripoli, a Rimini, si sono accorti di un ammanco di quasi 30mila euro che non erano in grado di spiegare. I primi sospetti sono sorti lo scorso marzo, quando i responsabili dell’azienda forlivese, titolare del punto vendita riminese, hanno notato discrepanze nei conti durante una revisione. La differenza tra la merce consegnata e quella effettivamente battuta ai registratori di cassa era significativa e, a fronte di un ammanco di quasi 30 mila euro, l’azienda ha deciso di rivolgersi a un’agenzia investigativa di Forlì per fare luce sulla vicenda.

L’agenzia ha installato alcune telecamere nascoste nei pressi delle casse e i filmati raccolti hanno permesso di individuare tre dipendenti del supermercato mentre uscivano dal negozio con borse piene di prodotti, registrando solo pochi articoli rispetto alla spesa complessiva. Secondo gli investigatori, il modus operandi prevedeva l’acquisto simulato di grandi quantità di merce battendo alla cassa solo pochi articoli, in un’azione sistematica che avrebbe permesso di accumulare un notevole danno economico per il supermercato. In possesso delle prove video, i titolari si sono rivolti alla sezione operativa della compagnia carabinieri di Forlì, presentando una dettagliata denuncia. Gli uomini dell’Arma, dopo aver visionato le immagini, hanno deciso di intervenire direttamente con un appostamento nei pressi del supermercato per raccogliere ulteriori riscontri.

Il blitz è scattato nei giorni scorsi, quando i carabinieri hanno atteso la fine del turno di lavoro per fermare i tre dipendenti mentre uscivano dal supermercato con borse piene di prodotti. Alla richiesta di mostrare gli scontrini, è emerso che la merce non era stata registrata alla cassa. Identificati sul posto, i tre lavoratori sono stati denunciati per furto aggravato. I dipendenti si sono giustificati sostenendo che i prodotti prelevati erano scaduti e destinati allo smaltimento, ma la loro versione non ha convinto i carabinieri, che ora stanno approfondendo le indagini per chiarire l’entità esatta del danno e verificare se vi siano stati ulteriori episodi simili nel corso dell’ultimo anno.