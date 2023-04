Dipendenti dell’Infermi nel mirino Raid vandalico nel parcheggio Danneggiate tre automobili

Non c’è pace per i dipendenti dell’ospedale Infermi. Dopo il raid vandalico direttamente negli spogliatoi del personale di Pronto soccorso, a febbraio scorso, questa volta a finire nel mirino dei malviventi non sono stati gli armadietti bensì le automobili. Tre autovetture di dipendenti in ospedale per il turno di notte, che tra venerdì e sabato sono state gravemente danneggiate da vandali ancora ignoti. Vandali, ma anche ladri, perché secondo le prime ipotesi di indagine l’obiettivo di chi ha distrutto finestrini e manomesso le centraline di accensione dei veicoli sarebbe stato proprio quello di mettere in moto le auto per fuggire con esse. Oppure razziare quel che si trovasse all’interno dell’abitacolo. Nulla di rilevante o prezioso per la verità, nonostante i danni provocati nel corso del raid siano invece risultati ingenti.

Tanto che da parte dei proprietari delle vetture sono già arrivate le denunce contro ignoti per danneggiamento, mentre la polizia scientifica ieri mattina è stata impegnata nel parcheggio dell’ospedale per svolgere tutti i rilievi del caso. Stando a quanto si apprende, nella zona non ci sarebbero telecamere di videosorveglianza che possano aver ripreso il raid fornendo immagini utili all’identificazione del colpevole o colpevoli. All’interno di un’automobile invece, la scientifica ha però trovato tracce ematiche che potrebbero appartenere a uno dei malviventi, feritosi con i vetri mentre era impegnato a frantumare un finestrino. Il sangue rinvenuto verrà ora analizzato dalla scientifica nel tentativo di dare un volto agli ignoti protagonisti della razzia, mentre dalla direzione dell’Infermi fanno sapere che: "C’è massimo dispiacere per questo episodio che colpisce ancora una volta i nostri dipendenti". Non solo gli armadietti. Già in passato infatti il parcheggio dell’ospedale era stato oggetto di simili gesti vandalici o piccoli furti all’interno delle auto dei dipendenti dell’Ausl Romagna impegnati al lavoro.

f.z.