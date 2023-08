Dipendenti in sciopero nell’azienda di Cerasolo

Braccia incrociate a Cerasolo di Coriano davanti al magazzino gestito dal Consorzio Innovazione tramite le società Expresslog srls e Log Move srls, attacca il sindacato Adl Cobas. Ieri mattina i 25 dipendenti dell’azienda hanno fatto sciopero manifestando con un presidio la propria rabbia per le condizioni di lavoro. Secondo il sindacato i lavoratori "sono impiegati in attività di logistica e trasporto merci ma vedono applicato un contratto collettivo alternativo a quello di riferimento per il settore". Dall’azienda è l’avvocato Luca Valentinotti, che assiste le società Express log e Log move, a precisare come "lo sciopero è stato indetto con una comunicazione inviata dopo le 23 di giovedì ad uffici chiusi, con un chiaro intento strumentale. Il Consorzio innovazione non ha nulla a che vedere con questa vicenda", inoltre "non c’è nessun contratto pirata, visto che viene applicato un Ccnl legittimo e pienamente valido". Venerdì prossimo è stato convocato un incontro con i sindacati per discutere delle richieste avanzate.