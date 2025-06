Dipendenti molestate dal titolare

La Corte d’Appello di Bologna "conferma la sentenza del Tribunale di Rimini" a cui S.T, un negoziante di 57 anni, si era appellato. Confermata dunque la condanna a tre anni per l’ex titolare di un negozio abbigliamento di una catena e posto all’interno del centro commerciale ’Le Befane’ finito a processo per l’accusa di violenza sessuale dopo essere stato denunciato da tre dipendenti del negozio. Nei confronti dell’uomo la Corte d’Appello ha revocato la misura di sicurezza disposta per tre anni, ma ha comunque condannato l’imputato a risarcire le vittime con anche le ulteriori spese del grado secondo sostenute dalle parti civili, difese dallo studio legale Caroli.

La condanna in primo grado risale al 2023, mentre gli episodi contestati al 57enne sono del 2020, quando secondo le accuse l’imputato avrebbe palpeggiato ripetutamente le proprie dipendenti, anche con le proprie parti intime, oltre a rivolgere loro frasi esplicite, proposte indecenti e baci. Come ricostruito dalla squadra mobile di Rimini coordinata dal pm Davide Ercolani, il 57enne era arrivato a staccare le mani dei manichini per molestare le ragazze o impedire a una di loro di chiudersi in bagno a chiave, sino appunto a proporre a una delle commesse di avere un rapporto sessuale in cambio del prolungamento del contratto di lavoro.