Dipendenti stagionali: già partita la caccia a colpi di annunci

Partita la caccia al dipendente stagionale. Negli ultimi giorni i i social hanno iniziato a pullulare di annunci da parte di aziende turistiche, alberghi e ristoranti in testa. Tra i più curiosi, forse quello dell’hotel Brienz di via Dalmazia, in zona Cagnona: "Hai energia da vendere, sorrisi elargiti a profusione e ami lavorare in squadra? Allora sei la persona giusta per noi! L’hotel Brienz di Bellaria sta cercando nuove stelle per il suo staff 2025! Posizioni aperte. Camerieri, Housekeepers, Front Office, Aiuto cuoco".

Seguono indicazioni su "come candidarsi" (mail e messaggi whatsapp in primis). Porte aperte anche a chi è alle prime armi: "Non hai un curriculum? Nessun problema! Raccontaci chi sei in una breve presentazione. Slogan finale: "Hotel Brienz: più di un lavoro, una grande famiglia. Ti aspettiamo!"