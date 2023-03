Dipendenza dal gioco d’azzardo: venti donne chiedono aiuto

Venti richieste di aiuto da parte di giocatori o famigliari di giocatori d’azzardo che hanno visto la propria vita devastata dalla dipendenza. Ad accogliere le richieste – quasi tutte da donne – è stato lo sportello Match, nato a settembre del 2021 a Riccione per sostenere i cittadini con problemi legati a un gioco d’azzardo eccessivo e patologico. Lo sportello è rivolto a donne e uomini, purché maggiorenni, che abbiano sviluppato una compulsione da gioco o si trovano ad avere un famigliare o amico affetto da questo tipo di dipendenza. A chi si rivolge allo sportello viene offerto sia un sostegno da un punto di vista psicologico che una consulenza legale grazie a due avvocati, un civilista e un penalista, a seconda delle problematiche. Il servizio si svolge in collaborazione con l’unità operativa delle dipendenze patologiche dell’Ausl diretta da Teo Vignoli. Nel 2022 si sono rivolte allo sportello una ventina di persone. La maggior parte come detto erano donne. Le richieste sono state molto spesso legate alla richiesta di informazioni sulla dipendenza e come comportarsi con il familiare, soprattutto quando non ha ancora ammesso la malattia e accettato di essere aiutato. Il timore dei famigliari è quello di finire sotto una montagna di debiti, per questo vengono chieste ai legali informazioni relative all’indebitamento, alla tutela del patrimonio e all’amministrazione di sostegno.

Questa sera all’interno del calendario di iniziative per la Giornata internazionale per i diritti della donna, si terrà un incontro gratuito dal titolo ‘L’azzardo si veste di rosa: gioco d’azzardo e sfumature di genere’. Appuntamento alle 16 in via Lazio 10 nella sala della Pesa in biblioteca.