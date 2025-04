Dipendenza dalle droghe in aumento tra gli adolescenti

La dipendenza dalle droghe in adolescenza è un fenomeno in costante crescita, che desta un’elevata preoccupazione. Il totale dei giovani italiani, tra i 15 e i 19 anni, che hanno assunto sostanze almeno una volta nella vita, è 960mila (28% del totale). Gli adolescenti che hanno fatto uso di sostanze nel 2023, soprattutto cocaina, anfetamine, metanfetamine e cannabis, è stato di 680.000 (dati Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia del 2024).

Le cause che spingono gli adolescenti a farne uso sono numerose, ma le più frequenti possono essere: mancanza di sostegno da parte della famiglia, presenza di disturbi (prevalentemente depressione), ricerca di distrazioni dai doveri scolastici, influenza da parte di coetanei o abusi già presenti in famiglia (Istituto A.T. Beck). La ripercussione dell’assunzione di queste sostanze è l’alterazione dello stato mentale. Il cervello, in età adolescenziale, non ha ancora completato la maturazione: le cellule cerebrali sono più sensibili e di conseguenza lo sviluppo può essere deviato, provocando un’incapacità di controllare la propria sfera emotiva. Alcuni dei sintomi di questa inabilità sono l’aumento di irrequietezza, di episodi paranoici, di irritabilità, ma anche lo sviluppo di depressione, ansia e l’incapacità di prendere decisioni (Centro torinese di solidarietà).

Inoltre l’assunzione di stupefacenti potrebbe causare un vero ‘Disturbo da uso di sostanze’ (Dus), i cui sintomi vengono analizzati dal Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (Dsm). Per ricevere una diagnosi devi rientrare in diversi criteri tra cui soffrire di astinenza, ovvero presentare sintomi fisici che compaiono quando non si assume uno stupefacente; perdere il controllo dell’uso di una sostanza; e abbandonare o essere incompetenti nelle proprie attività.

Per questo disturbo esistono diverse terapie, come la Terapia cognitivo-comportamentale che consiste nel mettersi alla prova in situazioni d’ansia, fobia o attacchi di panico. L’approccio motivazionale assiste invece il paziente per cambiare il suo comportamento in situazioni equivoche. La Terapia dialettico-comportamentale aiuta a identificare i comportamenti problematici. Affrontare la dipendenza dalle droghe durante l’adolescenza è una responsabilità che riguarda tutti e ognuno di noi può fare la sua parte per proteggere i giovani, dando loro alternative migliori evitando il dilagare del problema.

Maria Diletta Colecchia,Beatrice Flenghi III G