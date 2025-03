"Dipendenza, rischio ragazzi"

"Il gioco d’azzardo è un problema crescente è ho letto che anche qui a Rimini non va diversamente – racconta la riminese Lucia Bonzonetti -. Molti giovani si trovano vicino il casinò di San Marino, ma anche tantissime sale slot o bar con le ‘macchinette’. Penso che il gioco sia una forma di evasione, ma rischia di diventare una dipendenza se si perde il controllo. Molte persone non si rendono conto dei danni che può causare, sia a livello economico che relazionale. La prevenzione è fondamentale, e credo che servano campagne più efficaci per sensibilizzare, soprattutto per proteggere i più vulnerabili e qui il discorso torna sui ragazzi".