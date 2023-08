‘Diploma’ al capitano Maurizio Urbinati

Singolare cerimonia domenica in porto a Riccione a bordo del cutter di trasporto passeggeri il Musichiere (Green-Eyed Princess), dove il capitano Maurizio Urbinati e il suo marinaio Reynaldo Sanchez (Rey) hanno ricevuto il ’diploma di benemerenza oro assistente bagnanti’ da parte della sezione salvamento della Federazione italiana nuoto. A consegnarlo è stato il fiduciario italiano della Fin, Giorgio Gori. La motivazione? Urbinati e Sanchez "hanno superato abbondantemente i trent’anni di brevetto di salvataggio Mip per mare, acque interne e piscine, sempre in corso di validità". Caso vuole che proprio tre decenni fa sia stato sempre Gori, come esaminatore, a consegnare il brevetto di salvataggio a Urbinato e all’assistente ‘pirata’ Rey, che già aveva il brevetto acquisito a Cuba.