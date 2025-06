Diploma di terza media in carcere per Dassilva: quando si decide sul processo

Rimini, 24 giugno 2025 - Mentre nell'aula L del primo piano del tribunale di Rimini, durante il secondo giorno di udienza preliminare, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi sollevano eccezioni su eccezioni riguardo al procedimento che lo vede indagato per l'omicidio volontario pluriaggravato di Pierina Paganelli, Louis Dassilva - che nemmeno oggi si è presentato in aula - dal carcere di Rimini ha conseguito proprio in questi giorni il diploma di terza media.

Louis Dassilva, 35 anni, accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli, 78 anni, uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage della sua abitazione in via del Ciclamino a Rimini

A riferirlo sono stati gli stessi avvocati Fabbri e Guidi, appena prima di rientrare nell'aula del palazzo di Giustizia per riprendere l'udienza preliminare davanti al gup Deflorio, che oggi ha sciolto la riserva su alcune eccezioni preliminari presentate dalla difesa di Dassilva. Ed è stato deciso un nuovo rinvio: si deciderà il 7 luglio se Louis Dassilva dovrà essere processato per l'omicidio di Pierina Paganelli.

Intanto, "Dassilva ha conseguito il diploma di terza media - hanno annunciato gli avvocati -, concludendo un percorso che ha intrapreso in questo periodo. Ha avuto delle difficoltà ma ha sempre continuato a guardare al futuro e questo è uno degli elementi che lo provano", sostengono i legali.

Cosa può succedere il 7 luglio

Se per quella data non ci sarà il rinvio a giudizio con fissazione di udienza davanti alla Corte d'Assise, il senegalese, operaio di 35 anni, sarà scarcerato e andrà a processo a piede libero. L'udienza è stata aggiornata due volte, alle 15 e poi alle 17, ed è terminata verso le 18.

Durante l’udienza

Tra le eccezioni sollevate dalla difesa, i legali Riario Fabbri e Andrea Guidi, la più importante è sulle aggravanti che possono determinare una condanna all'ergastolo, ossia la premeditazione, la crudeltà e i futili motivi. Secondo i difensori il capo d'imputazione, nella contestazione delle aggravanti, sarebbe troppo generico. Il gup ha quindi dato tempo, nel corso dell'udienza, al pubblico ministero Daniele Paci di specificare in maniera più puntuale, per cui l'udienza è stata messa in pausa ed è ripresa alle 17. Sciolto il nodo delle aggravanti, si è aperta la questione delle notifiche: la formulazione di un nuovo capo di imputazione va notificato entro 10 giorni e Dassilva, non essendo presente in udienza né ieri né oggi, ha guadagnato tempo. La notifica gli verrà fatta in carcere e a quel punto probabilmente il 7 luglio sarà in aula. In quella data il giudice scioglierà la riserva anche sulla questione dei decreti delle intercettazioni telefoniche, ambientali e anche telematiche, su cui la difesa ha eccepito sia forma e che motivazione. Eccezioni che, se accolte, le renderebbero nulle e quindi non utilizzabili in giudizio.

Nel procedimento a carico di Dassilva si sono costituiti parte civile i figli di Pierina (difesi dagli avvocati Monica e Marco Lunedei), mentre ha deciso di non farlo la nuora Manuela Bianchi (difesa dallo studio Barzan), indagata per favoreggiamento e in passato legata sentimentalmente al senegalese. La sua testimonianza è il perno su cui ruota il processo perché la donna, incalzata dalla Procura, lo scorso 5 marzo, confessò di aver incontrato Dassilva in garage prima del ritrovamento del cadavere.