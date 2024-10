Diplomatici dei Paesi dell’Ue sul Titano: "La firma dell’accordo a inizio 2025"

"Pensiamo che la firma ci sarà all’inizio del prossimo anno". Firma attesa quella sull’accordo di associazione all’Unione Europea. Attesa che sembra agli sgoccioli come confermato dai componenti il Gruppo Efta del Consiglio Ue, a San Marino da qualche giorno in visita. “Il Consiglio dell’Unione europea – le parole di Szabolcs Nagy, rappresentante diplomatico ungherese Gruppo Efta – ha fatto dei passi avanti considerevoli dopo aver ricevuto il testo. Il prossimo passaggio sarà l’adozione della decisione per la firma dell’accordo, questa decisione si spera avverrà quanto prima. Pensiamo che la firma ci possa essere all’inizio del prossimo anno".

"La conclusione di questo negoziato, avvenuta a dicembre dello scorso anno, rappresenta senza dubbio una pietra miliare nelle relazioni politiche, diplomatiche e commerciali di San Marino con l’Ue – le parole del segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari – e costituisce il coronamento di un virtuoso percorso intrapreso nel massimo spirito di cooperazione. La prossima vera sfida sarà l’implementazione concreta dell’accordo, tenendo tuttavia in debita considerazione che San Marino non parte da una condizione di completa terzietà nelle relazioni con gli Stati membri dell’Ue". La visita dei componenti del Gruppo Efta ieri si è conclusa con l’udienza pubblica dai Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi.