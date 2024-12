Diplomi al merito: premiato Marchetti

In occasione della tradizionale cerimonia per gli auguri di Natale alle autorità e a personalità del territorio provinciale, il prefetto Giuseppina Cassone ha consegnato diversi diplomi onorifici dell’Ordine "Al Merito della Repubblica", premiando il marignanese Gianluca Marchetti, che ha ricevuto l’onorificenza dal prefetto e dalla sindaca Bertuccioli. Gianluca Marchetti è amministratore di M.T. S.r.l., azienda che opera nella progettazione e costruzione di portautensili statici e motorizzati per torni a controllo numerico e nell’esecuzione di lavorazioni meccaniche conto terzi.