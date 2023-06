Direzione del Pd Filippo Cupparoni eletto presidente

Filippo Cupparoni diventa presidente della direzione riccionese del Partito democratico. Il segretario Riziero Santi prosegue con l’operazione ringiovanimento. Dopo l’entrata di Alessandro Romano in segreteria, ecco che il consigliere comunale più giovane in aula con i suoi 23 anni, viene chiamato a presiedere la direzione del partito. "Filippo saprà fornire un contributo importante e fresco ai lavori della direzione - dice Santi - e per lui sarà anche un’ottima palestra per completare la sua formazione politica nel Pd". Cupparoni ha accettato la sfida con queste parole: "Colgo l’opportunità che mi viene offerta con estremo onore e gioia. Il mio impegno per questo ruolo, sarà pieno e significativo, mettendomi a completa disposizione di ogni singolo membro. Ringrazio di cuore la direzione tutta, il segretario Santi e l’ex segretario Arcangeli per aver creduto nei giovani all’interno del partito più di 2 anni fa". Sia Cupparoni che Romano erano stati inseriti in segreteria dal precedente segretario Arcangeli.