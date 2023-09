Dirigenti al completo, Camporesi al Malatesta

Cattedre occupate. Erano sei, tra istituti comprensivi e scuole superiori, ad avere la presidenza vacante. Con le ultime assegnazioni l’ufficio scolastico regionale ha colmato le mancanze. Tra le scuole superiori senza dirigente c’era l’alberghiero Malatesta. Per il ruolo di dirigente è stata chiamata Lorella Camporesi, preside che in passato ha ricoperto il ruolo nell’istituto comprensivo del Centro storico e di recente alle Bertola. Attendeva una nomina anche il liceo Serpieri visto che Francesco Tafuro era stato assegnato già con le nomine di luglio al Tonino Guerra a Novafeltria. Al liceo con sede a Viserba è stata destinata Francesca Tornatore, arriva da fuori regione. Dirigente giunto da fuori i confini regionali anche per l’alberghiero Severo Savioli di Riccione. La prima assegnazione in luglio con il dirigente Luciano Antonelli, una riconferma, era stata annullata dall’Ufficio scolastico regionale pochi giorni più tardi. Al Savioli arriverà dalla Puglia, Pasquale D’Andola.

Occupate tutte le dirigenze nelle scuole superiori, si è completato anche il quadro degli istituti comprensivi. A Mondaino è arrivato Marco Bugli. All’istituto di Pennabilli è stata assegnata Rosa Cimino insegnante in precedenza al Molari di Santarcangelo. Infine all’I.C di Cattolica è arrivata Chiara Patacchini dall’Umbria. Terminate le nomine dei dirigenti, gli istituti stanno affrontando la partita delle assegnazioni dei docenti e le rinunce che diversi insegnanti stanno presentando. Il problema era stato sollevato dai sindacati Uil e Cgil per la difficoltà di insegnanti destinati alla provincia riminese da altre regioni, nel gestire i costi del trasferimento e le situazioni famigliari.

Nel frattempo i genitori devono gestire il caro scuola. Tra le iniziative di aiuto c’è il progetto del Lions club di Riccione. Lo ‘Zaino sospeso’ prosegue e approda al centro commerciale Le Befane coinvolgendo anche il Lions Club Rimini Host, Lions Club Ariminus e Lions Club Malatesta.

Sabato i volontari saranno attivi allo Spazio Conad del centro commerciale per la raccolta di materiale scolastico dalle 10 alle 18. "Facciamo insieme un piccolo gesto per il sorriso di un bambino e la serenità di una famiglia - spiega la presidente del Lions riccionese, Cristina Berlini -. Nell’acquistare il materiale scolastico per i propri figli, pensiamo anche ai bambini in difficoltà. Il materiale raccolto verrà distribuito tramite l’Emporio solidale e le Caritas parrocchiali riccionesi a famiglie del territorio in difficoltà".

a.ol.