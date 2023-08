Dirigenti, sei poltrone vacanti

Cercansi dirigenti per le scuole riminesi. Nonostante le assegnazioni fatte dall’ufficio scolastico regionale sfruttando anche i dirigenti che arrivano da altre regioni, sono sei le realtà in provincia di Rimini che ad oggi vedono il posto vacante da dirigente. Va precisato che gli incarichi scadono il 31 agosto, dunque ci sono ancora alcuni giorni per coprire le sedi disponibili. Ma in alcuni casi, come il liceo scientifico Serpieri, il dirigente Francesco Tafuro è già stato assegnato al liceo Tonino Guerra di Novafeltria, dunque urge trovare una nuova figura. Tra gli istituti superiori a rimanere in attesa sono l’alberghiero Severo Savioli di Riccione che in luglio ha visto la riconferma del precedente preside, Luciano Antonelli, per poi vedere annullare l’atto dall’ufficio regionale. Senza dirigente è anche l’altro istituto alberghiero della provincia, il Malatesta di Rimini. Ad aggiungersi alle tre scuole secondarie superiori sono altrettanti circoli didattici nella fascia di età che arriva ai 14 anni. Si tratta degli istituti di Mondaino, Cattolica e Pennabilli. Sei uffici ancora vuoti in linea con le altre provincie romagnole, con Ravenna e Forlì-Cesena che si ritrovano con quattro sedi ancora vacanti. Sono molte di più le sedi disponibili nel resto delle province in regione.