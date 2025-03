Diritti di genere: festa al Kas8

"Quattro eventi che accompagneranno la città sino alle porte dell’estate, per riflettere sui diritti di genere". L’amministrazione cittadina annuncia il progetto “Dall’8 all’8”, che vede l’associazione Rompi il Silenzio promotrice e capofila, con il contributo del Comune in collaborazione con la Papa Giovanni, la biblioteca e il Centro per le Famiglie. Prima tappa, simbolicamente, domani in concomitanza con la Festa della Donna. Alle 21 al Teatro Astra proiezione a ingresso gratuito del film “Bombshell - La voce dello scandalo”. Con un cast d’eccezione in cui compaiono Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie, la pellicola ricostruisce il caso Roger Ailey, potente capo di Fox News licenziato perché accusato di molestie sessuali da diverse dipendenti.

Durante la serata sarà illustrato il progetto “Dall’8 all’8” e verranno svelati nel dettaglio i contenuti degli altri appuntamenti della rassegna: già calendarizzati, si terranno venerdì 11 aprile alle ore 18 presso il Centro per le Famiglie di via Ferrarin, mercoledì 14 maggio alle 18 presso lo Sportello d’ascolto del Centro antiviolenza in piazza Falcone e Borsellino, con evento finale in programma domenica 8 giugno alle 21 al Centro Giovani Kas8, dove a conclusione del progetto si terrà una festa aperta a tutti.